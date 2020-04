Explicatia unui tanar in fata jandarmilor, dupa ce a rezistat o singura zi in izolare. A primit 2.000 de lei amenda

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Galati, un tanar in varsta de 20 de ani, din judetul Galati, a fost introdus de catre jandarmi in carantina, dupa ce nu a respectat masura izolarii la domiciliu.In momentul in care s-a intors din Olanda, prin vama Nadlac II, si i s-a permis intrarea in tara, un tanar in varsta de 20 ani, din judetul Galati, s-a angajat ca va respecta masura autoizolarii la domiciliu, pentru o perioada de 14 zile. A doua zi insa, in jurul orei 23:00, tanarul s-a intalnit cu doi prieteni din comuna si s-au deplasat in municipiul Tecuci.Dupa verificarea bazei de date cu persoane aflate in izolare, jandarmii au observat ca asupra unuia dintre ei este dispusa masura izolarii la domiciliu. Intrebat de ce nu a respectat masura impusa de autoritati si pe care s-a angajat ca o va respecta, tanarul a spus ca", se arata in comunicat.Tanarul a fost introdus in carantina pentru o perioada de 14 zile, iar toate cheltuielile legate de cazare si masa vor fi suportate de catre acesta. Totodata, jandarmii l-au amendat cu 2.000 lei.Cei doi prieteni care il insoteaui au fost izolati la domiliciu si amendati in total cu 800 de lei.