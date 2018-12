Huiduieli pentru jandarmi si Dragnea la parada de la Bucuresti: Rusine! (Video)

ca ca

Au trecut aproape 4 luni de atunci si nici macar un singur caz nu a fost solutionat, desi imaginile cu cetateni cu mainile ridicate lovitu cu brutalitate de jandarmi sunt numeroase. La fel de numeroase sunt si cele cu ranile unora dintre protestatari, loviti de grandele aruncate in multime de jandarmi.Pentru ca autoritatile au sustinut continuu de atunci ca au actionat legitim si corect si ca nu au de ce sa isi ceara scuze, oamenii s-au organizat pe retelele sociale pentru ca la parada din Capitala, in momentul in care defileaza Jandarmeria, sa isi faca mesajul auzit intorcandu-le spatele.Si asta au si facut, scandand in acelasi timp "rusine, rusine!" si huiduind. Totodata, oamenii au venit cu bannere pe care scria "Rusine Jandarmeriei Romane".Amintim ca Jandarmeria nu a reactionat la inceputul saptamanii, intr-o declaratie la DC News, fata de gestul de protest."Jandarmeria este atenta la toate mesajele care circula si se propaga in mediul online. In acelasi timp, ne manifestam convingerea ca cetatenii nu vor raspunde acestor mesaje si provocari, care se propaga in mediul virtual.Nu excludem posibilitatea sa existe o minoritate, un anumit grup de persoane, care sa aleaga sa se exprime in acest mod. Este o optiune personala prin care, din punctul nostru de vedere, se descalifioameni, ca cetateni si ca romani", declarau, luni, reprezentantii Jandarmeriei.Totodata, huiduieli si scandari au fost adresate si catre tribuna oficiala din zona Arcului de Triumf in momentul in care acolo a aparut Liviu Dragnea. Seful PSD anuntase ca nu va participa, pentru ca este bolnav si medicul i-a recomandat sa nu stea in frig.Se pare insa ca a incalcat sfatul medicului si a mers la parada. In momentul in care pe ecranul montat in Piata Arcului de Triumf a aparut chipul sau, oamenii au inceput sa huiduie si sa scandeze "Penalilor", "La puscarie!".