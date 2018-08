Incidente in Piata Victoriei: pietre si petarde au fost aruncate in jandarmi

Ziare.

Astfel, in zona din fata Guvernului, chiar dupa intonarea imnului, in multime au fost aruncate sticle incendiare si pietre.Potrivit lui Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, manifestantii ar fi aruncat chiar cu borduri. Acesta a relatat,intr-o interventie la Antena 3, ca s-a reusit izolarea unor grupuri violente punctuale, care au fost extrase din multime.Jandarmeria a anuntat si ca la protestul din Piata Victoriei din Capitala si-au facut aparitia persoane cunoscute ca facand parte din grupuri violente si galerii ale unor echipe de fotbal si cere oamenilor sa nu intre in conflict cu acestea."In Piata Victoriei si-au facut aparitia persoane cunoscute ca facand parte din grupuri violente si galerii ale unor echipe de fotbal. Rugam protestatarii de buna credinta sa se delimiteze de aceste grupuri si sa nu sprijine in niciun fel actiunile lor violente!", scrie Jandarmeria pe pagina sa de Facebook.Vezi Cum se desfasoara protestul diasporei venite in tara in numar impresionant