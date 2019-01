Jandarmeria a facut apel in cazul protestatarului surdo-mut, amendat ca ar fi scandat impotriva PSD

Ce spuneau oficialii

Ziare.

com

Detaliile apar pe portalul instatelor din Romania. Asociatia "Evolutie in institutie" a comentat demersul Jandarmeriei si sustine ca in acest caz este vorba de un alt abuz."Va reamintim ca Duia a primit o amenda de 2.000 lei pentru ca, lucru care NU ar trebui sa fie interzis intr-o democratie.Absurditatea situatiei vine si din faptul ca Duia este hipoacuzic si NU are cum sapartidul", scrie "Evolutie in institutie".Comandantul Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, a sustinut, pe 3 aprilie 2018, referitor la acest caz ca barbatul a fost identificat pe baza probelor video, astfel ca este greu de realizat daca striga sau nu.Cucos a subliniat ca incadrarea faptei a fost facuta corect, insa descrierea faptei din procesul-verbal, unde scrie ca barbatul striga lozinci alaturi de alti protestatari, este eronata.Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, pe 22 martie, ca la nivelul Jandarmeriei se desfasoara verificari in cazul acestei contraventii, dar ulterior nu s-a mai aflat nimic.I.S.