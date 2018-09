Jandarmeria a sesizat DIICOT in cazul protestului diasporei pentru infractiuni impotriva ordinii constitutionale

Ziare.

Plangerea depusa de Jandarmerie vizeaza infractiuni care sunt de competenta DIICOT, articolul 397 din Codul Penal, respectiv actiuni impotriva ordinii constitutionale.Jandarmii fac trimitere la alineatul 2 din acest articol:Sursele citate ne-au explicat ca plangerea a fost facuta ieri de Jandarmerie, dar procurorii DIICOT analizeaza ce sa faca cu aceasta.Jandarmeria Romana este condusa din 15 august de colonelul Ionut Catalin Sindile, care a fost imputernicit in aceasta functie, dupa ce mandatul fostului sef, Sebastian Cucos, a expirat. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a explicat ieri, dupa ce a participat la Parlament la dezbaterea motiunii simple impotriva sa, cum s-a ajuns sa faca aceasta plangere."Nu am avut indicii ca a fost o actiune de protest organizata sau sustinuta de o anumita entitate, de o anumita organizatie sau de grupuri de persoane, ca s-au primit finantari din afara, insa am putut vedea cu totii si am urmarit si eu aseara niste filmulete.Cred ca sunt aspecte care reies si din acele inregistrari si cred eu ca institutiile statului se pot apleca si pentru a verifica si aceste situatii. In plus, am depus la DIICOT o actiune prin care expunem toata inlantuirea de evenimente si fapte, particularitatile acestei actiuni de protest si am adresat Parchetului solicitarea sa faca toate verificarile necesare, noi fiind la dispozitia organelor judiciare cu orice alte probe sau inscrisuri pe care le considera necesare", a declarat marti seara Carmen Dan.Amintim ca tot ieri PSD a cerut institutiilor statului sa investigheze de urgenta informatiile de o gravitate exceptionala care au aparut in spatiul public cu privire la finantarea externa a protestelor de strada si premeditarea actiunilor violente de la mitingul din 10 august, se arata intr-un comunicat al partidului.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca protestul din 10 august a fost finantat din strainatate, catalogandu-l drept o tentativa de lovitura de stat