Jandarmeria are imaginea cu agresorul lui Gelu Voican Voiculescu, dar nu l-a gasit. Cum a fost lasat sa plece

"Actiunea de lovire a fost constatata dupa ce persoana agresata a fost izolata si a inceput sa sangereze, timp in care, cel care a lovit parasise deja zona. In urma vizionarii filmarilor efectuate la fata locului, au fost stabilite semnalmentele persoanei care a agresat cu un baston ortopedic, aceasta fiind", a transmis, sambata, Jandarmeria.Sursa citata a precizat ca semnalmentele au fost transmise fortelor de ordine, in vederea identificarii.De asemenea, filmarile efectuate la fata locului au fost puse la dispozitia organelor de cercetare.Jandarmii au transmis fotografia persoanei suspectate ca l-ar fi lovit pe Gelu Voican Voiculescu.Gelu Voican Voiculescu, fost vicepremier in Guvernul provizoriu Petre Roman, a fost huiduit si lovit , sambata, la manifestarile dedicate Revolutiei desfasurate in Piata Universitatii din Bucuresti.