Jandarmeria contrazice Parchetul Militar si da numele procurorului care a fost vineri in Piata Victoriei

Ziare.

com

Este vorba despre locotenent colonel magistrat Pirlog Bogdan din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti.Acesta a fost prezent in Piata Victoriei in noaptea de vineri spre sambata, 10 - 11 august, intre orele 17:00 si 04:00.Pirlog Bogdan s-a autosesizat cu privire la evenimentele din piata si a fost prezent atat in punctul de comanda inaintat, cat si in zona dispozitivelor alaturi de reprezentantii Jandarmeriei, Politiei si autoritatilor publice centrale si locale, a transmis Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti pe pagina de Facebook.Informatia Jandarmeriei Capitalei vine in contextul in care in urma cu putin timp prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a subliniat ca niciun procuror militar nu a fost in Piata Victoriei in timpul interventiei jandarmilor de vineri seara, cand au avut loc violente.Intrebat, marti, daca poate confirma declaratiile publice facute de purtatorii de cuvant ai Jandarmeriei potrivit carora un procuror militar a gestionat situatia juridica a evenimentelor din Piata Victoriei, prim procurorul Parchetului Militar a negat aceasta informatie, care de altfel a fost facuta publica si de ministrul de Interne Carmen Dan."Veau sa va comunic faptul ca in dupa amiaza zilei de 11 august s-a primit o solicitare din partea Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti si s-a si raspuns in sensul ca acest demers de a desemna un procuror sa faca parte din centrul de comanda mobila inaintat excede competentelor profesionale si deontologiei profesionale. (...) Va asigur ca nu. De la Parchetul Militar Bucuresti nu a fost niciun procuror care sa faca parte din centrul mobil de comanda", a afirmat procurorul Ionel Corbu.A.D.