Jandarmeria explica interventia in forta de la Congresul PSD

Totodata, arata sursa citata, organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi loc si in acelasi timp cu adunarile publice declarate, indiferent de modul de exprimare, constituie contraventie daca nu constituie elementele ale unei infractiuni.Aproximativ 80 de persoane protesteaza, sambata, in fata Salii Palatului, unde se desfasoara Congresul PSD. Trei protestatari au fost ridicati de fortele de ordine, fiind dusi la sectia de politie pentru tulburarea ordinii si linistii publice.Urmarestesi"In baza Protocolului privind organizarea si desfasurarea adunarii publice din data de 10 martie nr. 865/6/07.03.2018 aprobat de PMB, Jandarmeria are obligatia, conform legii, sa asigure masurile de ordine si siguranta publica.In legatura cu incidentul de la Sala Palatului, va informam ca trei persoane au fost conduse la sectia de politie pentru tulburarea ordinii si linistii publice pentru luarea masurilor legale.In conformitate cu art.26 din Legea adunarilor publice nr.60/1991, alin.1, lit.e, 'este interzisa desfasurarea simultana a doua sau mai multe adunari publice distincte, in acelasi loc sau pe aceleasi trasee, indiferent de caracterul acestora'.Tot legea prevede ca organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi loc si in acelasi timp cu adunarile publice declarate, indiferent de modul de exprimare, constituie contraventie, daca nu constituie elementele constitutive ale unei infractiuni", puncteaza Jandarmeria.