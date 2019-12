Jandarmeria il cauta pe agresorul lui Gelu Voican Voiculescu, care a plecat sangerand de la Universitate

Ziare.

"Incidentul s-a produs in Piata Universitatii la o activitate de comemorare a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989.La ora 12:15, pe timpul slujbei religioase, o persoana a fost lovita cu un obiect in zona capului. In acele momente de imbulzeala, a fost necesara interventia fortelor de ordine, prezente pentru asigurarea masurilor de ordine publica, pentru a-l scoate din zona pe cel accidentat.La acest moment, se fac demersuri in vederea identificarii agresorului", conform unui comunicat al Jandarmeriei Bucuresti.Fostul vice prim-ministru Gelu Voican Voiculescu a venit, sambata, in Piata Universitatii, locul unde se desfasoara un eveniment de comemorare a eroilor Revolutiei, el fiind huiduit de oamenii prezenti la manifestatie , acestia strigand: "Criminalule, cum ai tupeul sa vii aici?".Ulterior, Voican Voiculescu a fost lovit cu un baston in cap si a inceput sa sangereze.