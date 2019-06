Jandarmeria Romana cumpara 1.600 de pistoale

Ziare.

Valoarea totala estimata a achizitiei este de peste patru milioane de lei."La nivelul Jandarmeriei Romane exista o dotare diferita in ceea ce priveste pistolul pentru efectivele de actiuni speciale si antiteroriste. Armamentul aflat in dotare este, in mare parte, uzat moral si fizic, putand pune in pericol utilizatorul cat si tertele persoane.Prin incheierea acordului cadru de furnizare produse militare Pistol cal. 9x19 mm SA/DA se doreste imbunatatirea suportului logistic al misiunilor si cresterea din punct de vedere al calitatii mijloacelor tehnice, a capacitatii de reactie si interventie a structurilor de jandarmi. Tipul procedurii va fi licitatie restransa (accelerata) ", se arata in anuntul Jandarmeriei.Valoarea totala estimata este de 4.033.600 lei, iar data de deschidere a ofertelor este 14 iunie 2019.