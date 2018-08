Jandarmeria Romana, lamuriri privind gazele lacrimogene folosite in timpul protestului diasporei

Ziare.

com

"Referitor la informatiile aparute in spatiul public privind substantele iritant lacrimogene, Jandarmeria Romana face urmatoarele precizari:Gazele iritant lacrimogene folosite de Jandarmeria Romana in diferite dispozitive (spray de mana, pulverizator de capacitate marita sau cartuse iritant lacrimogene) suntMentionam totodata ca", au precizat reprezentantii Jandarmeriei Capitalei.Procurorii militari care ancheteaza interventia jandarmilor la protestul din 10 august nu au primit inca informatii privind compozitia si cantitatea gazelor folosite de catre fortele de ordine la miting , au precizat reprezentantii Parchetului Militar."Deocamdata nu avem date si elemente privitoare la concentratia gazelor utilizate si la compozitia acestora", a declarat procurorul militar Ionel Corbu, cel care instrumenteaza dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august.De asemenea, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei a mai spus ca gazul folosit de jandarmi "este legal, aprobat si utilizat in toata lumea"."Jandarmeria este dotata cu diferite dispozitive care utilizeaza gaze lacrimogene, aici ma refer la Cloro-benzol, de fapt e Cloro-benzal, de fapt CS, acesta se foloseste in concentratie maxima de 1%, deci e o concentratie foarte mica. Daca domnii specialisti care au aparut pe la televizor macar deschideau un Google, observau ca ultimele studii s-au facut in urma unei interventii a americanilor, ma refer la FBI in anul 2000, iar Oficiul special al Procuraturii SUA, care cred ca e o institutie serioasa, a considerat ca acest gaz produce doar in stari exceptionale sau poate produce leziuni ale corneei, arsuri locale sau iritatii ale mucoaselor.Letal nu poate sa fie de nicio culoare decat daca este utilizat in cantitati foarte mari in spatii inchise. Jandarmeria foloseste mai multe tipuri de armament si aici ma refer la grenade iritant-lacrimogene, care au un praf, un CS sub forma de pulbere, cartuse iritant-lacrimogene pentru lansator, ceea ce s-a vazut ca pleaca din armele acelea, lansator.Tragem la 45 de grade sau la 50 de grade, in functie de distanta la care vrem sa cada lovitura si lovitura se duce in sus. Tot niste studii americane au aratat ca zona cea mai toxica a CS e acela lichid. Jandarmeria nu foloseste in stare lichida acest gaz. E foarte legal, e aprobat si utilizat in toata lumea. Romania e una din tarile care isi cumpara munitie nu neaparat din Romania, loviturile de 38 sau 40 vin din Germania", a spus Catalin Paraschiv, pentru Kamikaze.