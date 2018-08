Jandarmeria Romana ramane fara sef? Interimatul lui Cucos expira maine si decizia e la Iohannis

Ziare.

Cucos a fost imputernicit la comanda, prin ordin al ministrului de Interne Carmen Dan, de doua ori si nu poate primi un al treilea interimat, asa ca ministrul Dan a facut toate demersurile si a depus documentele necesare pentru ca acesta sa fie numit definitiv in functia de inspector general al Jandarmeriei Romane.Dan sustine ca a trimis documentele la Cotroceni in urma cu 2 saptamani, insa presedintele Klaus Iohannis nu a semnat pana acum actele. In plus, este necesar si avizul CSAT (Consiliului Suprem de Aparare a Tarii).Asta inseamna ca Jandarmeria Romana ar putea ramane fara sef.Sebastian Cucos a fost numit prima oara la conducerea Jandarmeriei in urma cu un an, in 15 august 2017. Acesta se afla in mijlocul unui scandal in aceste zile, declansat de interventia brutala a Jandarmeriei in timpul mitingului diasporei din 10 august.Referitor la aceasta situatie, Carmen Dan a precizat ca procedura de avizare a lui Sebastian Cucos pentru definitivarea la conducerea Jandarmeriei Romane este in curs."In acest moment, Sebastian Cucos este inspectorul general al Jandarmeriei Romane. Suntem inca in procedura de avizare. Teoretic, si astazi (marti - n.red.) poate sa primeasca avizul de la Cotroceni, de la CSAT. Noi am facut demersurile si am depus toate documentele in timp util", a declarat Dan la sediul MAI, citata de Agerpres.Ea a mai precizat ca nu a vorbit cu seful statului despre avizare si, prin urmare, nu cunoaste pozitia lui Iohannis in aceasta chestiune."Nu stiu, ca s-a opus, ca nu s-a opus, stiu doar ca suntem inca in procedura. Nu am discutat cu domnul presedinte pe acest subiect", a completat ministrul.