Jandarmeria si-a facut bilantul: 10 august a produs o criza de imagine, din cauza emotiei si acoperirii mediatice. Interventia nu a depasit specificul altora similare (Video)

Interventia nu a depasit specificul altor interventii similare

Rezultatul insa a fost diferit ca interpretare, din cauza acoperirii mediatice, emotia produsa anul trecut, care au dus la o criza semnificativa de imagine a Jandarmeriei. Reala sau indusa - vom vedea

Ziare.

com

Sindile a apreciat ca 2018 a fost un "an intens" din punct de vedere al protestelor numeroase, punctul de referinta fiind reprezentat de protestul Diasporei, organizat pe 10 august 2018, in Piata Victoriei."Principala misiune a Jandarmeriei este asigurarea si restabilirea ordinii publice, iar anul 2018 a fost unul intens in acest domeniu. Numarul adunarilor publice a crescut, manifestarile de protest nedeclarate au devenit o obisnuinta in aproape toate orasele. Punctul de referinta pentru anul 2018 va fi cu siguranta protestul din 10 august, cand am fost nevoiti sa intervenim pentru restabilirea ordinii publice., si aici va dau exemplu interventia din februarie 2017. Am intervenit in acelasi loc, cu aceiasi jandarmi, aceeasi actiune.Va asigur ca Jandarmeria a actionat legal", a precizat Sindile la Evaluarea activitatii Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane din anul 2018.Inspectorul general a reiterat faptul ca Jandarmeria a actionat legal la protestul Diasporei si a subliniat ca institutia nu poate fi definita doar prin prisma "momentului 10 august"."Va asigur ca Jandarmeria a actionat legal si a respectat procedurile de interventie aplicabile la nivel european. Vreau sa va reamintesc ca deja actiunile de protest se desfasoara in tara de aproximativ 700 de zile, iar jandarmii au asigurat conditiile de exprimare a acestui drept constitutional in toate aceste zile. (...)Jandarmeria Romana nu inseamna numai momentul august 2018", a mai afirmat acesta.Amintim ca dupa protestul din 10 august au fost aduse numeroase acuzatii Jandarmeriei Romane si sefului Jandarmeriei de la acel moment, Sebastian Cucos. Astfel, sute de protestatari au depus plangeri penale impotriva jandarmilor.De altfel, in luna septembrie 2018, sefi din Jandarmerie si un secretar de stat din Ministerul de Interne s-au prezentat la Parchetul General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au calitatea de suspecti in dosarul privind protestul din 10 august Printre acestia se numara si Ionut-Catalin Sindile."Mi s-a adus la cunostinta calitatea de suspect, mi s-au adus la cunostinta faptele - complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva", a declarat el atunci.