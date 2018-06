Jandarmeria spune ca l-a retinut pe jurnalistul german pentru ca nu a prezentat un act oficial: Avea doar ecuson inscriptionat PRESS

Ziare.

Institutia precizeaza ca nu a prezentat un act oficial care sa-i ateste calitatea de jurnalist, purtand doar un ecuson inscriptionat "PRESS"."Jandarmeria Romana sanctioneaza comportamentul necorespunzator pe care il manifesta o persoana, indiferent de calitatea acesteia. Cel in cauza a fortat dispozitivul de jandarmi aflat la trecerea de pietoni de pe Bulevardul Aviatorilor, motiv pentru care s-a procedat la ridicarea acestuia si conducerea la Sectia de Politie unde a fost sanctionat contraventional cu amenda de 500 lei", spune Jandarmeria Bucuresti referitor la jurnalistul german Paul Wagner.Reprezentantii institutiei precizeaza ca Wagner, care nu reprezinta un act oficial.De asemenea, Jandarmeria spune ca indiferent de calitatea profesionala a unei persoane, oricine participa la evenimente publice trebuie sa aiba un comportament adecvat."Pe de alta parte, reiteram faptul ca, indiferent de calitatea profesionala pe care o are orice persoana care participa la acest gen de evenimente publice trebuie sa aiba un comportament adecvat si sa respecte indicatiile fortelor de ordine care se afla in strada pentru linistea si siguranta tuturor cetatenilor", transmite institutia.Miercuri seara, la protestul din Piata Victoriei, jandarmii au dus la sectia de politie sase persoane pentru identificare, fiind aplicate amenzi in valoare de 7.500 de lei.Jurnalistul german Paul Arne Wagner a fost ridicat miercuri seara de jandarmi in timpul protestelor din fata Guvernului. El a povestit pe Facebook cum fortele de ordine au creat "diversiune si haos" in mod "organizat" si ca a fost acuzat de "lucruri contradictorii", "diferite de la jandarm la jandarm, minciuni".Aflat de doi ani in Romania, Wagner a realizat un documentar despre Liviu Dragnea, in judetul Teleorman, intitulat "Aici nu-l avem decat pe Dragnea".