Jandarmeria transmite multumiri organizatorilor protestului din 10 august

DGJMB precizeaza, pe Facebook, ca prin declararea adunarii publice s-a reusit luarea celor mai bune masuri, astfel incat participantii la eveniment sa fie in siguranta."Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti transmite multumiri organizatorilor manifestatiilor publice care au avut loc sambata, in Capitala, si care au inteles ca, numai respectand legea se pot realiza toate conditiile de exercitare a drepturilor constitutionale in siguranta.Prin declararea adunarilor publice si asumarea unui dialog deschis, onest si transparent, am reusit impreuna sa luam cele mai bune masuri pentru ca toti cei care au participat sa fie in siguranta.Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti este si va ramane si pe viitor un partener al tuturor celor care respecta legea", se arata in postarea din mediul online.Amintim ca si ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, le-a multumit, in numele ministerului, tuturor cetatenilor care au participat la proteste intr-un mod atat de civilizat si de pasnic."Am asistat la un act democratic sanatos si fara incidente", a spus Fifor, sustinand ca s-a vazut si faptul ca in minister sunt multi oameni care isi iubesc si respecta meseria.Peste 20 de mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piata Victoriei. Manifestatia s-a desfasurat fara incidente.