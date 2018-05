Jandarmi retinuti dupa ce au batut si talharit doua femei

Ziare.

Conform Politiei Capitalei, cei patru barbati, in varsta de 29, 34, 25 si 24 de ani au fost retinuti de catre Parchetul Militar de pe lanfa Tribunalul Militar Bucuresti, pentru constituirea unui grup infractional organizat, talharie calificata in forma continuata si amenintare, ei urmand sa fie dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva.Anchetatorii spun ca cei patru barbati, prin declinarea in fals a calitatii de politist, ar fi patruns in locuintele a doua femei, unde, prin intimidare, violenta si prin simularea calitatii oficiale, au sustras sume de bani si bunuri. Victimele au fost abordate in urma anunturilor pe care le-au postat pe Internet si prin care ofereau serviciile sexuale.Astfel, in 9 decembrie 2017 si in 5 mai 2018, barbatii au patruns in locuintele celor doua femei si, sub pretextul calitatii oficiale, au dat senzatia ca sunt in desfasurarea unei proceduri penale si ar fi sustras banii gasiti in apartamente.In acest caz au fost facute perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, la adresele celor patru barbati, ulterior acestia fiind dusi la audieri. Cercetarile sunt continuate de catre Parchetul Militar Bucuresti si Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei.