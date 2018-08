Jandarmii au sustinut un concert chiar acolo unde dadeau acum trei saptamani cu gaze si bastoane

Ziare.

"Ce vedeti aici este concertul sustinut de Fanfara Jandarmeriei cu ocazia Zilei Limbii Romane. Fotografiile sunt facute cand concertul era in plina desfasurare. Va dati seama ca am platit cu totii un eveniment pe care Kafka nici macar nu ar fi putut sa si-l imagineze. Intr-o vineri, la ora 13:00 in bataia soarelui, intr-o piata goala, fara niciun spectator. Cu Fanfara Jandarmeriei, adica fix acea institutie ai carei sefi au comandat gazarea protestatarilor. Tot in Piata Victoriei", arata USR Bucuresti, pe pagina de Facebook, unde au fost postate imagini de la eveniment.A fost vorba despre un concert oferit de naistul Nicolae Voiculet cu prilejul Zilei Nationale a Limbii Romane, alaturi de Fanfara Jandarmeriei, care a avut loc vineri, de la ora 13:00, in Piata Victoriei.In urma cu trei saptamani, jandarmii interveneau aici in forta, iar dupa interventia lor violenta au fost depuse peste 700 de plangeri. Cei care au condus operatiunea au fost ulterior avansati.V.D.