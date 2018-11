Jandarmii batuti la mitingul din 10 august au fost decorati. Sapte persoane care i-au agresat, trimise in judecata

Sapte persoane au fost trimise in judecata in dosarul agresarii celor doi jandarmi

In cadrul ceremoniei, care a avut loc la sediul MAI, au fost decorati 38 de militari si politisti care au avut rezultate remarcabile in activitatea desfasurata.Printre acestia se afla si subofiterii de jandarmi Cristian Felega si Stefania Nistor, carora le-au fost acordate distinctii pentru curajul dovedit in momentul atacarii lor de catre un grup de persoane violente, la protestele din 10 august.De asemenea, cu ocazia Zilei Nationale, au fost inaintati in gradul urmator inainte de termen 3.000 de ofiteri si subofiteri sau agenti din MAI.In dosarul agresarii celor doi jandarmi, la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, au fost trimis in judecata sapte persoane de catre procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.Acestea au fost deferite justitiei pentru ultraj, nerespectarea regimului armelor si munitiilor - intrucat femeii jandarm i-a fost furata arma, uz de arma fara drept si tulburarea ordinii si linistii publice,In rechizitoriu, procurorii au retinut ca, in 10 august, in timp ce se aflau in public, in Piata Victoriei din Bucuresti, sector 1, in timpul unei manifestatii de protest, cinci dintre inculpati, alaturi de alte persoane, au agresat doi subofiteri de jandarmi aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, aplicandu-le lovituri cu pumnii si picioarele in diferite zone ale corpului.Totodata, prin actiunile violente comise asupra persoanelor vatamate, inculpatii au tulburat ordinea si linistea publica, creand un puternic sentiment de teama numeroaselor persoane prezente la manifestatia de protest."In imprejurarile descrise mai sus, un alt inculpat a sustras uneia dintre persoanele vatamate arma din dotare cu incarcatorul aferent. A doua zi, acesta a mers impreuna cu un alt inculpat, pe un teren situat in apropierea localitatii Petrachioaia, jud. Ilfov, unde au executat doua focuri de arma", mai spun procurorii.Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.