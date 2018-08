Jandarmii patruleaza in statiunea Baile Tusnad, unde au fost identificati 15 ursi

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa trimis de Consiliul Judetean Harghita luni s-a intrunit Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, dupa ce, duminica dimineata, doi tineri au fost atacati de urs, unul fiind in stare grava."Cei prezenti au ajuns la concluzia ca este nevoie de sprijinirea asociatiilor de vanatoare in vederea elaborarii documentatiei necesare interventiei in cazul exemplarelor periculoase si trimiterea de urgenta a acesteia catre Minister, care ar trebui sa emita de indata autorizatia de interventie. Jean Adrian-Andrei, prefectul judetului Harghita, a solicitat conducerii autoritatilor deconcentrate sa tratateze cu prioritate toate acele solicitari care sunt in sprijinul solutionarii situatiei exceptionale de la Baile Tusnad", se arata in comunicat.Pana la stabilizarea situatiei, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Harghita asigura in permanenta prezenta unei patrule la Baile Tusnad. Potrivit CJ Harghita, doar in cursul noptii de duminica spre luni au alungat cinci ursi din localitate.Deocamdata, avand actualul cadru legislativ, alungarea ursilor este singurul mod in care pot interveni.Presedintele CJ Harghita sustine ca doua treimi dintre cei care sunt afectati de prezenta ursilor in gospodariile lor nu mai raporteaza daunele, iar procedurile de despagubire trebuie simplificate."Fauna cinegetica, inclusiv ursii, sunt proprietatea statului, deci revine in sarcina guvernului luarea deciziilor corespunzatoare cu privire la managementul speciei. Se pare ca Bucurestiul vrea sa lase in seama noastra rezolvarea problemei, as putea spune ca am primit autonomie. Din pacate situatia nu este chiar atat de amuzanta, si din pacate oameni raniti stau pe paturile de spital. Tot ceea ce putem face este sa patrulam, sa fim mai atenti la modul in care se depoziteaza deseurile care ii atrag pe ursii aflati in cautare de hrana. Din pacate acestea sunt doar solutii de moment.Dupa cum au afirmat in ultimele zile si specialistii din domeniu, in jurul orasului Baile Tusnad au fost identificati aproximativ 40 de ursi, dintre acestia 15 exemplare traiesc efectiv in oras sau foarte aproape de oras. Se stie despre aceste aspecte de mai bine de un an, insa nu s-a intervenit. Iar acum la adapostul vidului legislativ, nu se face nimic pentru a remedia situatia la care s-a ajuns din cauza ca timp de 10 ani nu s-a luat nici o decizie. Am incredere ca in urma intocmirii de catre primaria si asociatia de vanatoare din Baile Tusnad a documentatiei necesare pentru interventia in cazul a 12 exemplare de urs, raspunsul va fi unul pozitiv si maine dimineata la prima ora se va putea interveni", a spus Borboly Csaba.Colonelul de brigada Dan-Paul Iamandi, seful Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita considera ca este important sa se clarifice detaliile cu privire la relocare ursilor si rolul pe care il au jandarmi, agentia de protectie a mediului si asociatiile de vanatoare in derularea acestei proceduri. In lipsa acestor clarificari o colaborare eficienta nu este posibila.La intalnire a fost prezent si comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Szep Robert, care considera ca este nevoie de legiferarea activitatilor de colectare a fructelor de padure si a activitatilor care se desfasoara in padure, deoarece prin aceste activitatii animalele salbatice raman fara sursa de hrana."Este nevoie de luarea de masuri si interzicea utilizarii in padure a vehiculelor motorizate care aduc atingere habitatului in care traiesc ursii si din cauza carora acestia sunt tot mai adesea vazuti in ariile locuite de oameni. Prezenta ursilor nu poate fi pusa doar pe seama mult vehiculatei legende urbane despre faptul ca padurea a fost taiata; in judetul Harghita se poate constata o tendinta de crestere a zonelor impadurite", potrivit comunicatului de presa trimis de CJ Harghita.Amintim ca doi tineri au fost transportati, duminica dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc dupa ce au fost atacati de un urs intr-o zona centrala din orasul Baile Tusnad.