Jandarmul care a lovit cu pumnul protestatarii a fost identificat. Cum incearca Jandarmeria sa justifice gestul

Ziare.

com

Informatia a fost transmisa de Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti pe pagina de Facebook "La acest moment, cunoastem identitatea jandarmului din dispozitiv si in urma derularii acestei proceduri de verificare vom stabili exact ce anume a condus la o astfel de atitudine", a transmis Jandarmeria."Pentru cei care nu sunt familiarizati cu dinamica unei astfel de misiuni, extrem de complexe, va informam ca dispozitivele de ordine publica au mecanisme de autoreglare in timpul desfasurarii misiunii.Exista situatii in care jandarmii din prima linie, aflati de multe ore in dispozitiv, in picioare, in conditii meteorologice deosebite, pot fi supusi unei presiuni extrem de mari, presiune ce poate genera si astfel de comportamente. Responsabilitatea acestei actiuni punctuale, a unui jandarm, va fi stabilita de verificarile interne", a transmis Jandarmeria.Reprezentantii Jandarmeriei mai sustin ca sunt necesare explicatii pentru a intelege intregul context si "a nu judeca distorsionat o misiune de ordine publica care, in ansamblu, s-a desfasurat in conditii de normalitate, fara a exista incidente majore, persoane ranite sau distrugeri ale bunurilor publice".Amintim ca sambata seara un jandarm a fost filmat in timp ce lovea cu pumnul, in mod repetat, mai multi protestatari. Jandarmeria a anuntat, duminica dimineata, ca a fost demarata o ancheta . In acelasi timp, pe Facebook circula imagini in care apare un jandarm despre care se spune ca ar fi cel care a lovit protestatarii. Intr-una dintre poze, jandarmul respectiv apare alaturi de Liviu Dragnea , incercand sa il protejeze pe presedintele PSD intr-un moment in care jurnalistii il filmau si voiau sa ii adreseze intrebari.A.G.