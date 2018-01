Jandarmul care loveste cu pumnul protestatarii - acelasi cu cel care il protejeaza pe Dragnea? (Foto)

Ziare.

Astfel, pe Facebook circula mai multe poze cu un jandarm despre care se spune ca ar fi cel care i-a lovit pe manifestanti. Intr-una dintre poze, jandarmul respectiv apare alaturi de Liviu Dragnea, incercand sa il protejeze pe presedintele PSD intr-un moment in care jurnalistii il filmau si voiau sa ii adreseze intrebari.Citeste si Un jandarm a fost filmat lovind repetat cu pumnul protestatarii (Video). Reactii vehemente pe Facebook. A fost demarata o ancheta Poza este distribuita si de Marian Godina pe Facebook, care precizeaza ca mesajul de sambata seara ("Cand e nevoie de identificarea unui huligan, Jandarmeria Romana cere sprijinul populatiei. Pe al lor il vor identifica oare?") i-a adus numeroase critici, chiar si din partea unor colegi."Mi se pare mie sau asta e acelasi jandarm care aseara impartea pumni? Glumesc, nu mi se pare, chiar el e. Hmmm, dar ce protectiv si calm e de data asta", a comentat Godina pe Facebook.Referitor la criticile colegilor sai jandarmi, politistul a tinut sa le transmita un mesaj."Dragi colegi, ma confundati daca aveti impresia ca atunci cand va luam apararea ori de cate ori opinia publica era indignata de comportamentul vostru o faceam doar ca sa latru aiurea si sa va pup dosurile.O faceam din convingerea ca jandarmii din diferitele video aparute actionasera legal si pentru ca era nedrept sa fie pusi la zid de opinia publica doar pentru ca cineva nu se implica sa explice ca modul de actiune, chiar daca uneori parea brutal, era legal. O faceam asumat, stiind clar ca voi atrage antipatia multora pentru ca "tin" cu jandarmii. Asa ca aia cu adunatul de like-uri nu cred ca mi se aplica", a spus el.Godina a precizat ca imaginile cu jandarmul lovind protestari, chiar si unul in varsta, l-au idignat si a reactionat ca atare."Si stiti ce e frumos? Ca-s perfect liber, nu sunt dator nimanui sa scriu ce mi se spune, scriu exact ce am in cap si imi asum asta. Pot sa laud, dar sa si critic, iar daca v-ati suparat si acum ati pune mana pe mine, ati simti ca nu-mi pasa", a punctat el.A.G.