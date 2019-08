Liderii jandarmilor batausi din 10 august sunt bine infipti in functii si la un an de la protestul diasporei: Sindile redevine nr2 in Jandarmeria Romania

Sindile, numarul 2 din Jandarmerie

Cazan, in carti pentru a fi adjunct la Capitala

"Fantoma alba", inca in functie

Acuzatiile procurorilor

Rotatia sefilor a inceput luni, dupa ce ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anuntat ca seful Jandarmeriei, Catalin Ionut Sindile, a fost schimbat din functie cu generalul de brigada Constantin Florea, care conducea Inspectoratul de Jandarmi Dolj.O alegere cel putin neinspirata, in contextul in care trupe de jandarmi din Craiova au fost aduse in Bucuresti, pe 10 august 2018, pentru a participa la interventia asupra protestantilor din Piata Victoriei.Acestia ar fi fost condusi la Bucuresti de seful Brigazii Mobile de Jandarmi din Craiova, potrivit europarlamentarului PNL, Marian-Jean Marinescu. se intoarce pe functia detinuta anterior, cea de prim-adjunct al inspectorului general si sef al Statului Major al Jandarmeriei Romane. Adica Numarul 2 din conducerea Jandarmeriei, fix functia pe care o detinea si pe 10 august 2018., fost sef al Jandarmeriei si fost prim-adjunct al sefului Jandarmeriei, a revenit deja in functia de director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti. Pe 10 august, Cucos era imputernicit pe functia de sef al Jandarmeriei Romane.Fostul sef al Jandarmeriei Bucuresti,cel care a coordonat interventia jandarmilor la protestul din Piata Victoriei, nu are momentan nicio functie de conducere. El era imputernicit pana ieri pe aceasta functie, insa mandatul sau a incetat dupa ce Sebastian Cucos s-a intors la sefia Jandarmeriei Bucuresti.Insa Laurentiu Cazan candideaza pentru functia de adjunct al directorului general pentru ordine publica la Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti si a trecut cu brio de prima etapa, potrivit site-ului Jandarmeriei Bucuresti.Un alt personaj principal in interventia jandarmilor asupra protestatarilor din 10 august, colonelul Catalin Paraschiv, denumit "Fantoma alba", este in continuare la conducerea Brigazii Speciale a Jandarmeriei.In dosarul procurorilor militari, Catalin Paraschiv a fost audiat ca martor.In dosarul violentelor de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, Parchetul General a anuntat, pe 21 septembrie 2018, ca Sebastian Cucos si Catalin Sindile sunt urmariti penal pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata.In acelasi dosar, maiorul Laurentiu Cazan este urmarit penal pentru abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata, participatie improprie la fals intelectual si participatie improprie la uz de fals.