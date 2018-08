Seful Jandarmeriei, prima iesire dupa violente: Nicio scuza, discurs cu nuante politice. A fugit de jurnalisti (Video)

LIVE

Sebastian Cucos a vorbit despre Centenar, invrajbirea romanilor si procedura de avizare necesara ramanerii sale la sefia Jandarmeriei. Nicio scuza pentru victime, nicio explicatie, niciun raspuns. Sebastian Cucos a iesit din sala grabind pasul, lasandu-i in urma pe jurnalistii care voiau sa ii adreseze foarte multe intrebari.Declaratia de presa a venit in contextul numeroaselor acuzatii aduse Jandarmeriei Romane si lui Sebastian Cucos personal. Mai multe dosare au fost deschise la Parchetul Militar si la Parchetul General.Pe de alta parte, lui Sebastian Cucos ii expira si al doilea mandat de interimar (6 luni), ultimul posibil din punct de vedere legal. CSAT nu a avizat numirea lui pentru un mandat plin, asa cum a propus ministrul de Interne Carmen Dan, prin urmare inca nu se stie cine va conduce incepand de maine Jandarmeria Romana, decizia apartinandu-i doar ministrului.Pana in acest moment nu s-a inregistrat nicio demisie dupa violentele de vineri si dezinformarile lansate in spatiul public in ultimele zile.- Am 22 de ani de cariera militara intr-o institutie in care am evoluat. Nu am facut decat sa imi iubesc tara, sa cred in Dumnezeu si in camarazii mei.- Am vazut polarizari diferite in spectrul media vizavi de ultimele evenimente. Prea ne-am invrajbit, prea ne-am urat unii pe altii.- Cei care au gresit vor plati.- Jandarmii astia sunt aceiasi care au scos oamenii din zapada si de la inundatii.- Polarizari diferite: ca imi dau demisia, ca voi fi judecat etc. Am absolvit un examen legal pentru pozitia de comandat al Jandarmeriei Romane. E necesar avizul CSAT, e o procedura, dureaza. Astept ca acest parcurs procedural sa se incheie.- Dragi romani, suntem in anul Centenar, haideti sa ne asezam la calm, la moderatie, la intelegere.- Colegii mei si-au facut datoria. Va asigur ca oamenii in uniforma isi merita respectul.- Daca exista cineva care se face vinovat de ceva, va fi investigat, avem o justitie care isi face treaba.- Atat am avut sa va spun.Sebastian Cucos va trebui sa lamureasca foarte multe aspecte controversate, cum ar fi tipul de gaze lacrimogene cu care s-a dat si munitia folosita asupra protestatarilor, misiunea in care a fost trimisa jandarmerita agresata sau declaratiile purtatorilor de cuvant si ale ministrului insusi conform carora operatiunea de vineri noapte ar fi fost supravegheata de un procuror militar, lucru dovedit ulterior a fi fals, conform declaratiilor date chiar de procurorul al carui nume a fost invocat pentru Libertatea