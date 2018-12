Mai multi copii si familiile lor au fost salvati din zapada de un metru in Bucegi (Video)

Ziare.

Au fost salvati de jandarmii montani de la Postul Zanoaga, care au intervenit pe DJ 714, in zonele Surle, Belvedere si Brandusa."Cei 6 adulti si 3 minori din judetele Dambovita, Mehedinti si municipiul Bucuresti au fost sprijiniti sa deblocheze autovehiculele inzapezite, in prezent aflandu-se in afara oricarui pericol", transmite Jandarmeria Dambovita pe Facebook.In ziua de Craciu, jandarmii au fost nevoiti sa intervina de trei ori, la ore diferite, pentru a scoate din nameti trei masini care nu mai puteau inainta.Cele trei masini erau echipate de iarna, insa in zona ningea puternic, iar in anumite portiuni zapada masoara si un metru, arata Mediafax