Mesajul Jandarmeriei pentru cei care vor sa protesteze de 1 Decembrie: Se descalifica ca oameni, ca cetateni si romani

Asta, in contextul in care pe retelele sociale sunt organizate mai multe evenimente care anunta proteste de Ziua Nationala."Jandarmeria este atenta la toate mesajele care circula si se propaga in mediul online. In acelasi timp, ne manifestam convingerea ca cetatenii nu vor raspunde acestor mesaje si provocari, care se propaga in mediul virtual.Nu excludem posibilitatea sa existe o minoritate, un anumit grup de persoane, care sa aleaga sa se exprime in acest mod. Este o optiune personala prin care, din punctul nostru de vedere,", se arata intr-un raspuns al Jandarmeriei pentru DC News De asemenea, in mesaj se mai arata ca "astfel de gesturi nu afecteaza Jandarmeria", ci "aduc o ofensa statului roman"."Jandarmii care fac parte din blocul de defilare depun un efort intens pentru a pregati toate ceremoniile care au loc in aceasta zi de o importanta deosebita. Jandarmii cat si militarii din celelalte structuri fac eforturi mari pentru ca aceasta parada militara si aceasta desfasurare de forte sa arate asa cum trebuie si pentru ca acolo se regasesc simbolurile nationale. (...) Este vorba de mai mult decat o simpla prezenta a unor institutii. Este vorba despre statul roman si Romania.Oamenii trebuie sa stie ca. Toti trebuie sa fim constienti ca fiecare individ isi asuma consecintele propriului comportament.O astfel de sarbatoare nu trebuie denaturata in niciun fel, iar daca sunt gesturi care depasesc normele legale si care presupun anumite derapajepentru a fi trasi la raspundere cei care savarsesc astfel de fapte.Oamenii trebuie sa fie atenti cine sunt cei care propaga astfel de mesaje in mediul online si care indeamna la astfel de comportamente. De 1 Decembrie vrem sa purtam Ie si opinci si sarbatorim Romania. Exista si a doua zi!", a mai precizat Jandarmeria Romana.