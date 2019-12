Ministrul de Interne da termen pana vineri seara Jandarmeriei Bucuresti sa desecretizeze convorbirile din 10 august 2018: Daca nu, consecintele vor fi pe masura

Ziare.

com

"Pana in aceasta seara (vineri - n.red.) astept o solutie finala si anuntul ca s-a desecretizat tot. Daca nu, consecintele vor fi pe masura", a afirmat Marcel Vela, la Digi 24.Ministrul Afacerilor Interne a precizat ca in functie de motivele intarzierii sau amanarii se vor lua deciziile "in consecinta".Marcel Vela a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca trei unitati de jandarmi din teritoriu - Craiova, Ploiesti si Constanta - au desecretizat aproximativ 300 de ore de convorbiri purtate prin statii in ziua de 10 august, Jandarmeria Bucuresti fiind cea care nu a pus la dispozitia procurorilor convorbirile purtate in acea zi.Vela a mentionat ca a dat termen pana vineri sefilor Jandarmeriei Bucuresti sa desecretizeze aceste convorbiri.