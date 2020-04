Nici nu zici ca-i pandemie: Multi bucuresteni s-au dus la cumparaturi in Piata Obor, jandarmii au restrictionat accesul

LIVE

Echipajele de ordine publica au restrictionat accesul, acesta fiind permis gradual."Ca urmare a numarului mare de persoane prezente la cumparaturi in Piata Obor din Capitala, jandarmii din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti s-au deplasat in zona pentru a asigura masurile necesare impuse de ordonantele militare.Impreuna cu reprezentanti ai politiei, politiei locale si ai firmei de paza a pietei, jandarmii au restrictionat accesul prin punctele de intrare in incinta spatiului comercial", a transmis, vineri, Jandarmeria Bucuresti.Potrivit sursei citate, accesul in piata se face gradual iar jandarmii verifica documentele reglementate prin ordonantele militare in vigoare.