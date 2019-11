Nu chiar totul este public pe Facebook! Judecatorii au anulat amenda Jandarmeriei pentru o postare ironica la adresa unui ofiter

Postarea

Decizia in acest caz a fost data de Judecatoria Sectorului 5, dar Directia Generala de Jandarmi a Capitalei a contestat-o la Tribunalul Bucuresti.Magistratii au explicat ca postarea de pe Facebook a fost distribuita in mediul online doar catre persoanele pe care barbatul le are adaugate in lista de prieteni virtuali si nu in mod public.", explica Judecatoria Sectorului 5.Drept urmare, fapta nu a fost comisa intr-un loc accesibil publicului, chiar daca s-ar considera mediul virtual in ansamblu ca reprezentand un asemenea loc.", mai motiveaza instanta.Totul a inceput pe 14 noiembrie 2018, atunci cand Mihai Dide, presedintele asociatiei "Evolutie in institutie", posteaza pe Facebook o fotografie cu un ofiter de jandarmi care era la un eveniment."Cap de p***, locotenent Mihai Nita, a venit el cu ideea sa mearga prin scoli si sa le spuna ce tari sunt jandarmii. Teapa pro***, voi merge si eu pe stadioane ca sa le spun ce trebuie sa faca, ca sa te trimitem la munca", scria Dide.Desi postarea nu era publica, fiind setata doar pentru prietenii din reteaua sociala, jandarmii fac un proces-verbal si-l amendeaza pe Dide, motivand ca prin acest mesaj s-ar fi lezat onoarea si demnitatea locotenentului si implicit a institutiei Jandarmeriei Romane.Contraventia i-a venit acasa, in plic, cateva zile mai tarziu, pe 20 noiembrie.Amenda a fost data in baza art.2 pct.1 din Legea nr.61/1991, potrivit caruia constituie contraventie, daca nu este comisa in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, urmatoarea fapta:de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice.Contraventia mai sus mentionata se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 1.000 lei.Dide a contestat decizia. El a spus ca a participat la protestul din 10 august din Piata Victoriei, unde a vazut ca angajatii Jandarmeriei ar fi recurs la simularea unor actiuni violente pentru a putea discredita adunarea publica si a o reprima."Mai presus de acest aspect, agentii paratei au intervenit disproportionat cu gaze lacrimogene si cu tunuri de apa, desi manifestul era preponderent pasnic.Urmare a intamplarilor din data de 10 august 2018, de altfel, a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru tragerea la raspundere a agentilor paratei care si-au executat abuziv sarcinile de serviciu", explica Dide de ce avut aceasta postare.Potrivit acestuia,Dide a sustinut ca procesul-verbal este nelegal si netemeinic. El a invocat gresita interpretare a jurisprudentei Inaltei Curti de Casatie si Justitie, privitoare la caracterul public al retelelor de socializare.", sustine Dide.El a explicat ca postarea este doar pentru prietenii din lista, nu pentru public, si a setat ca postarea sa fie accesibila numai persoanelor pe care le-a acceptat in lista de prieteni.In plus, Dide a invocat exercitarea dreptului la exprimare libera prin intermediul mesajului postat pe contul propriu al retelei de socializare facebook, exercitare facuta in limitele prevazute de legea interna, in acord cu jurisprudenta internationala.Dupa ce a analizat toate probele si pledoariile, instanta a aratat ca, in ce priveste contraventia, textul de lege spune ca fapta trebuie savarsita "in public"."Cu toate acestea, insa, instanta observa ca, intre elementele constitutive ale contraventiei retinute in sarcina petentului, se distinge conditia ca fapta sa fi fost savarsita in public, conditie pe care o apreciaza ca fiind neindeplinita in prezenta cauza".Anuntul despre castigarea acestui proces l-a facut chiar cel care a primit amenda, Mihai Dide, presedintele asociatiei "Evolutie in institutie", tot intr-o postare pe Facebook. El a publicat cu aceasta ocazie si mesajul pentru care a primit contraventia, dar cenzurat.Magistratii mai arata ca, sub aspectul existentei intentiei ca fapta ca fie auzita sau vazuta, instanta a precizat ca nu se poate retine in sarcina lui Dide astfel de intentie, intrucat acesta a distribuit postarea in cerc inchis, prietenilor sai virtuali, avand posibilitatea sa o distribuie si public, insa alegand sa nu faca acest lucru."Din moment ce a setat confidentialitatea postarii la lista sa de prieteni, instanta apreciaza ca, desi numarul prietenilor virtuali ai petentului pe aceasta retea de socializare este mare, totusi, nu se poate retine ca petentul si-a dorit si nici macar ca a prevazut ca aceasta postare va deveni publica.Drept urmare,", a motivat Judecatoria Sectorului 5.