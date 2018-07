O fetita de 3 ani a fost dusa cativa kilometri in brate pana la ambulanta. Drumul era impracticabil

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru Voda, judetul Constanta, au primit un telefon de la un barbat, aflat intr-o zona izolata de pe raza localitatii Dumbraveni - judetul Constanta, care solicita ajutor pentru fetita sa, in varsta de trei ani, ce fusese intepata de albine si a intrat in soc anafilactic.Din cauza ploilor abundente care au facut impracticabil drumul, ambulanta nu a putut ajunge pana la locul unde se afla barbatul impreuna cu fetita.Un echipaj format dintr-un politist de frontiera din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ - Garda de Coasta si un jandarm din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Tomis" Constanta, aflat in misiune de intarire a dispozitivului de supraveghere a frontierei, s-a deplasat pe jos la fata locului.Cei doi, insotiti de tatal copilului, au transportat fetita pe brate cativa kilometri si, ulterior, in sprijinul lor a venit un localnic, fost politist de frontiera, proprietar al unui autoturism de teren, care i-a ajutat sa ajunga, in timp util, la ambulanta.Fetita si tatal ei au ajuns la timp la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, in acest moment copilul aflandu-se in afara oricarui pericol.