Parchetul Militar s-a autosesizat in cazul interventiei jandarmilor de la Topoloveni

Ziare.

com

Informatia este transmisa de Mediafax , citand surse judiciare.Amintim ca saptamanana trecuta mai multi protestatari si un corespondent al Rezistenta TV au fost ridicati de jandarmi la Topoloveni . Oameni care filmau cu telefoanele mobile pe spatiul public, in asteptarea lui Liviu Dragnea, au fost bagati in duba si dusi la politie pentru legitimare, cu toate ca erau pasnici si prezentau buletinele de bunavoie.Oamenii au fost dusi la sectia de politie, de unde au fost lasati sa plece dupa o ora si jumatate, adica dupa ce Liviu Dragnea a plecat din zona.Imediat, opozitia a reactionat la abuzurile Jandarmeriei , USR anuntand ca pregateste plangeri penale, in timp ce PNL a transmis ca "incepe dictatura". Zeci de grupuri civice au cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan , dupa incidentele de la Topoloveni, sustinand ca a fost vorba despre o "procedura abuziva de intimidare si de forta a jandarmilor".