Procesul castigat de jurnalistul Paul-Arne Wagner: Atitudinea pasnica se vede chiar din inregistrarile depuse la dosar de Jandarmerie!

"Am castigat definitiv"

Foto: Facebook/Paul-Arne Wagner

Cum au motivat judecatorii

Documentarul despre Dragnea

Ziare.

com

Astfel motiveaza Judecatoria Sectorului 1 de ce a anulat amenda de 500 de lei primita de jurnalistul Paul-Arne Wagner. Protestul avusese loc pe 20 iunie, cand 4.000 de oameni au iesit in Piata Victoriei, dupa ce in Parlament fusesera aduse modificari Codului de Procedura Penala, prin votul celor de la PSD, ALDE si UDMR.Instanta a criticat modul in care Jandarmeria a dat contraventia: "".Jandarmeria a sustinut atunci ca a actionat corect pe motiv ca Wagner nu a facut dovada in acte ca e jurnalist, ci avea asupra sa "doar un ecuson inscriptionat cu PRESS". Imaginile cu jandarmii care l-au bruscat pe Paul-Arne Wagner au fost intens mediatizate.Wagner se afla de 3 ani in Romania si este jurnalist independent, colaborator al mai multor publicatii intre care Suddeutsche Zeitung. El a anuntat luni, pe pagina sa de Facebook, victoria din instanta.," scrie Wagner.Acesta se intreaba retoric: "Paul-Arne Wagner a atasat si o fotografie pe care spune ca Jandarmeria a folosit-o ca proba impotriva sa. In cadru se observa cum jurnalistul este pasnic."Poza atasata este de la Jandarmerie. Pare o gluma, dar cu poza asta s-au aparat in instanta, spunand ca am strans de gat jandarmi si alte minciuni", continua jurnalistul.Ziare.com a analizat prima decizie data in acest caz de Judecatoria Sectorului 1, pe 20 februarie 2019. Tribunalul Bucuresti a respins apelul Jandarmeriei in acest caz, iar sentinta a ramas definitiva, potrivit portalului instantelor. "Instanta retine ca din probele administrate in cauza, respectiv din inregistrarile video depuse chiar de intimata, rezulta ca petentul nu a avut intentia de a zadarnici sau de a tulbura adunarea publica ce se desfasura in zona in care acesta a recurs la manifestarile descrise in procesul-verbal de contraventie, astfel incat incadrarea juridica a faptei nu a fost corect realizata, raportat la situatia de fapt ce a fost dovedita in prezenta cauza.Potrivit dispozitiilor art. 1 din O.G. nr. 2/2001, constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege.In consecinta, intrucat s-a facut dovada unei situatii de fapt si de drept diferita de cea constatata prin procesul-verbal contestat,," motiveaza Judecatoria Sectorului 1.Dupa cum am aratat, Paul-Arne Wagner este cel care a realizat un documentar despre Liviu Dragnea, in judetul Teleorman, intitulat "Aici nu-l avem decat pe Dragnea".