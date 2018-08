Procurorii militari incep audierile victimelor jandarmilor de vineri seara. Adresa la care este asteptat oricine are informatii si filmari

Strada George Georgescu 2

Ziare.

com

Persoanele ranite in urma interventiei jandarmilor sunt chemate la Parchetul Militar pentru a le oferi date anchetatorilor. Oamenii pot veni,, la sediul Parchetului Militar Bucuresti de pedin Sectorul 4.Peste 30 de oameni au solicitat certificate medico-legale si au depus plangeri impotriva jandarmilor, in acest weekend. Pe langa actele medicale, multi au atasat si imagini filmate in timpul violentelor.Amintim ca, duminica, procurorii militari au facul apel la cei care au fost vineri in Piata Victoriei si care fie au fost raniti, fie au filmari si informatii despre violente sa se prezinte la Parchetul Militar din Capitala.Procurorii militari au precizat, intr-un comunicat de presa transmis sambata, ca s-au autosesizat dupa violentele de la protestul din Piata Victoriei si au deschis un dosar penal privind modul in care au intervenit jandarmii . Parchetul Militar va prelua si toate plangerile penale depuse la sectiile de politie, pe care le va reuni intr-un singur dosar.Jandarmii au intervenit in forta, vineri seara, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, in Piata Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflati in fata sediului Executivului. Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.