Protestatarul Dide si-a depus dosarul de angajare la Jandarmerie

"Mi-am depus actele de angajare la Jandarmerie, chiar la sediul central, iar azi (joi - n.r.) ma duc la vizita medicala, care se face tot la ei. Posturile pentru care sunt elegibil sunt de ingrijitor de cladiri, muncitor necalificat si ingrijitor animale grajd", a declarat Mihai Dide.Prostestatarul spune ca motivul pentru care vrea sa se angajeze la Jandarmerie este acela de a arata care sunt, de fapt, procedurile de incadrare in aceasta institutie."Pur si simplu, vreau sa vad cat de riguroasa este Jandarmeria atunci cand angajeaza oameni si care sunt procedurile si criteriile de angajare in aceasta institutie", mai sustine Mihai Dide.Mihai Cristian Dide este unul dintre cei mai vocali protestatari Rezist, care a avut cele mai multe conflicte cu Jandarmeria. Dide s-a legat chiar si de gardul Guvernului - s-a urcat sa protesteze intr-un copac si a fost ridicat si amendat de zeci de ori.Ultima actiune a lui Dide a avut loc saptamana aceasta la Ministerul Justitiei, unde a aruncat cu vopsea rosie pe scarile acestei institutii, in semn de prostest fata de crima de la Medias , fapta comisa de un recidivist eliberat in urma recursului compensatoriu.