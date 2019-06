Pui de urs salvat de jandarmi din apele raului Putna (Foto si Video)

Ziare.

"Astazi, la orele 10.00, un pui de urs a fost observat de catre un grup de turisti la intrarea in rezervatia naturala Cheile Tisitei la confluenta raului Tisita cu raul Putna, pe o buturuga in mijlocul raului. La fata locului s-a deplasat echipajul din cadrul Postului de Jandarmi Montani Lepsa, care au asigurat zona.Puiul de urs a fost scos de un lucrator al Parcului Natural Putna Vrancea si se afla in custodia lucratorilor parcului pana la sosirea ecologistilor de la ACDB", au scris pe Facebook jandarmii vranceni, care au postat si fotografii cu ursuletul.Puiul de urs a ajuns pe mainile administratorilor Parcului Natural Putna."Puiul urmeaza sa fie trimis la centrul de reabilitare din Balan, Harghita. Multumim tuturor pentru ajutor!", au scris reprezentantii Parcului Natural Putna.C.B.