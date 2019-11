Seful IJJ Sibiu dezvaluie ca jandarmii au o singura arma de tranchilizat ursi, dar ... nu au si tranchilizante

Ziare.

Mai mult, in prezent, un singur jandarm din Sibiu cu studii medii in domeniul sanitar veterinar este atestat sa tranchilizeze un urs , daca este nevoie, insa are doar o pusca goala in dotare. Tocmai din acest motiv, Jandarmeria Sibiu cere sprijin altor institutii atunci cand apare un urs in judetul Sibiu, care poate pune in pericol viata oamenilor."Il gonesc cu semnale acustice si luminoase. La acest moment. La momentul actual, acum, jandarmul sta si il pazeste. Exact ce au facut colegii de la Harghita., pentru ca se achizitioneaza la nivel central", asa a descris comandantul IJJ Sibiu, modul in care in prezent ar actiona un jandarm din Sibiu, daca s-ar confrunta cu o situatie cum a fost cea a ursului care a agonizat 17 ore in judetul Harghita.Intrebat de jurnalisti daca i se pare normal ca Jandarmeria din Sibiu sa aiba in dotare o pusca, care este goala, fara tranchilizante cu care sa actioneze daca apare un urs intr-o zona populata, comandantul Costel Dogaru a raspuns ca nu."Nu mi se pare. Noi ce a fost de institutia noastra, am facut acel curs, inclusiv cu medici de la Gradina Zoologica. S-a facut atestarea unor tragatori, dintre care, din cei sase tragatori, doar unul corespunde cerintelor Legii 212, in sensul in care are studii medii in domeniul sanitar veterinar, adica este veterinar. Ceilalti sase i-am atestat, dar le-am suspendat dreptul de folosinta al armei, avem o singura arma si vom rezolva, pentru ca nu avem alt personal in unitate cu aceste studii", a spus el.Comandantul IJJ Sibiu spune ca a luat legatura cu Directia Sanitar Veterinara, AJPS-ul si cu Directia Silvica, in urma cu patru zile, duminica, cand un urs a fost lovit mortal de un autoturism pe DN 1.Pe de alta parte, colonelul Costel Dogaru nu stie exact cine poate sa tranchilizeze un urs in judetul Sibiu, legal. "Cine are arma, are un anumit curs (...) si are tranchilizante. Nu cunosc. Stiu ca sunt care au, printre care si Gradina Zoologica. Gradina Zoologica are pentru ca folosesc in munca de zi cu zi", a raspuns el la o intrebare a jurnalistilor.Atat prefectul judetului Sibiu, Maria Minea, cat si presedintele Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) a Judetului, Pavel Bichicean, au discutat in sedinte repetate, cu toti sefii institutiilor publice si cu ONG-uri cum sa se actioneze rapid si eficient daca apare un urs intr-o zona populata.(...) Mie mi se pare ca nu este masura asiguratorie pentru ceea ce inseamna linistea cetateanului. Nu e normal sa nu am la dispozitie atat arma, cat si tranchilizantul", a precizat presedintele ATOP Sibiu, Pavel Bichicean.In urma cu trei ani, in octombrie 2016, o stire despre un urs impuscat in municipiul Sibiu a facut inconjurul lumii. Un urs a umblat cateva ore pe strazile din Sibiu, chiar si prin Piata Mare din Sibiu, dupa care a fost omorat de autoritati , fiind vorba de un animal sanatos, in varsta de sase ani. Dupa acest incident,, au fost declansate mai multe anchete, inclusiv premierul de atunci, Dacian Ciolos , a cerut rapoarte clare, iar moartea ursului a dus la mai multe proteste in tara din partea iubitorilor de animale.