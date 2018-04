Seful Jandarmeriei, despre protestatarul surdo-mut amendat: Incadrarea faptei a fost facuta corect. Nu iti dai seama daca striga sau nu

Ziare.

com

Cucos a subliniat faptul ca incadrarea faptei a fost facuta corect, insa descrierea faptei din procesul-verbal, unde scrie ca barbatul striga lozinci alaturi de alti protestatari, este eronata."Din informatiile pe care le am, incadrarea faptei a fost facuta corect, descrierea ei a fost eronata. Asta si pentru ca identificarea persoanei a fost facuta pe baza probelor video. In vacarmul care se vede pe imagini nu iti dai seama cu usurinta daca striga sau nu sitrga", a declarat marti seful Jandarmeriei.Sebastian Cucos a precizat ca verificarile privind acest caz se vor finaliza in urmatoarele zile, urmand sa fie luate masuri pentru ca situatia sa nu se mai repete."Cred ca cercetarea se va termina in urmatoarele zile. Pana la momentul actual, ceea ce pot sa va spun este ca aceasta eroare in descrierea faptei ne-a adus un deifcit de imagine si cu siguranta vom intreprinde niste demersuri pentru ca astfel de situatii sa nu se mai repete", a spus Cucos.Comandantul Jandarmeriei Romane a adaugat ca una dintre masurile luate este intensificarea pregatirii din scoli, pentru ca "aceste situatii jenante sa nu se mai repete"."Am ordonat deja ca in scolile noastre si in institutiile in care avem pregatirea continua sa revenim cu toti acei agenti constatatori pentru a reintari pregatirea lor. (...) Toti angajatii nostri trec regulat prin diverse forme de pregatire, in functie si de specializarile pe care le au. (...) In institutiile noastre se desfasoara activitati de invatamant pe tot parcursul anului, care oricum suntobligatorii, dar vrem sa intensificam un pic pentru ca aceste situatii jenante sa nu se mai repete", a explicat Sebastian Cucos.El a spus ca, in ceea ce priveste anularea amenzii, acest lucru poate fi facut doar de catre instanta, daca persoana amendata contesta sanctiunea."Repet, incadrarea faptei este corecta, descrierea ei lasa de dorit", a subliniat Cucos.Un barbat surdo-mut a fost amendat cu 2.000 de lei dupa ce a participat la protestul din 10 martie din fata Salii Palatului, unde a avut loc Congresul Extraordinal al PSD. Pe procesul verbal incheiat de un jandarm scrie ca barbatul "a participat alaturi de alte persoane la o contramanifestatie, scandand lozinci impotriva participantilor care isi desfasurau legal activitatea la Congresul Extraordinar al PSD".Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a sustinut ca amenda nu a fost data protestatarului pentru ca scanda lozinci, ci in baza articolului 26, litera g din Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, care spune ca reprezinta contraventie "organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi timp si in acelasi loc cu adunarile publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare", iar aceste lucru este precizat si in procesul verbal, la rubrica "incadrarea faptei"."Asupra temeiniciei si legalitatii aspectelor mentionate de agentul constatator in descrierea faptei din procesul-verbal incheiat se poate pronunta doar o instanta de judecata, in cazul in care procesul-verbal va fi contestat de catre respectiva persoana", a mai spus DGJMB.Ulterior, Jandarmeria Romana a anuntat ca Directia Control din cadrul Inspectoratului General face verificari la DGJMB, cu privire la modul in care a fost intocmit procesul verbal de sanctionare, rezultatele verificarilr urmand sa fie facute publice.Vezi cum a justificat initial Jandarmeria amenda data protestatarului Citeste si Un protestatar surdo-mut a fost amendat de jandarmi pentru scandari. Carmen Dan acuza o eroare de redactare