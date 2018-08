Solutia pentru restructurarea Jandarmeriei: Vreti sa-i faceti pe sefii jandarmilor sa se urce pe pereti si sa nu mai doarma o noapte de azi incolo?

Toata Opozitia vrea sa schimbe legea

Ziare.

com

Intr-un mesaj postat pe Facebook, Sebastian Lazaroiu ofera solutia pentru acest lucru, si anume strangerea de semnaturi de la cetateni."Vreti sa-i faceti pe sefii jandarmilor sa se urce pe pereti si sa nu mai doarma o noapte de azi incolo?'Art. 74 (1)Initiativa legislativa apartine, dupa caz, Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. Cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative'", noteaza Lazaroiu.Astfel, spune fostul consilier prezidential, se pot aduna "100.000 de semnaturi pentru restructurarea si trecerea Jandarmeriei in subordinea MapN".Lazaroiu considera ca un ONG sau chiar un partid de opozitie "ar strange semnaturile astea in maximum 2 saptamani, daca incepe repede"."Cei de la Armata abia ii asteapta pe trupeti si pe popotari sa-i puna la smotru", incheie el mesajul.Amintim ca deputatul independent Victor Ponta a anuntat ca va propune in Parlament modificarea legii Jandarmeriei , astfel incat "huliganii" aflati in evidenta fortelor de ordine sa nu aiba dreptul sa participe la mitinguri.Pe 13 august, presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii vor initia proiecte, la inceputul sesiunii parlamentare din toamna, prin care sa modifice Legea Jandarmeriei, astfel incat sa fie pedepsite abuzurile fortelor de ordine la manifestatii.De asemenea, USR a anuntat ca va initia un proiect de lege pentru modificarea Legii Jandarmeriei 550/2004 prin care jandarmii sa poata fi identificati in baza unui numar afisat in clar pe uniforma, in cazul in care au un comportament abuziv fata de cetateni.A.G.