Suceava: Barbatul care a murit imobilizat de jandarmi a fost pulverizat cu un spray paralizant pentru caini

Alt spray a fost predat anchetatorilor

Ziare.

com

Avocatul familiei barbatului care a murit in urma interventiei jandarmilor de la Vatra Dornei sustine ca femeia jandarm a folosit un alt spray decat cel din dotare. Mai mult, comandantul i-ar fi ordonat sa predea anchetatorilor un spray din dotarea Jandarmeriei, nu cel pe care l-a folosit.Ioan Marocico, avocatul familiei barbatului decedat, a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Iasi pentru sustragerea sau distrugerea de probe ori inscrisuri si favorizarea infractorului.Femeia jandarm care a intervenit in parcul din Vatra Dornei ar fi folosit un alt spray decat cel din dotarea Jandarmeriei Romane. Potrivit lui Ioan Marocico, femeia a folosit un spray pe care si-l cumparase ca sa se apere de caini."Daca va veti uita cu atentie la filmare, pe filmare se vede ca la interventie a fost folosit un spray cu capac negru, galben, rosu, iar in dotarea Jandarmeriei veti gasi spray-uri cu capac negru cu albastru, nu au capac rosu cu galben, ca cel din filmare. (....) Din cate cunosc eu", a declarat avocatul.Mai mult, acesta sustine ca spray-ul folosit nu a fost predat initial anchetatorilor, dupa ce comandantul Detasamentului de Jandarmi din Vatra Dornei i-ar fi ordonat subalternei sale sa predea unul din dotarea Jandarmeriei."I-a ordonat sa ascunda proba cea mai importanta, adica spray-ul. Adica sa predea organelor de ancheta un alt spray decat cel folosit la interventie, un spray din dotarea Jandarmeriei. (...) Mai exact, comandantul Detasamentului Vatra Dornei, dupa ce patrula de jandarmi s-a intors in subunitatea din Vatra Dornei si i-a raportat faptul ca femeia jandarm a folosit alt spray decat cel din dotare, acesta a chemat-o in biroul sau personal si", a spus Marocico.Acesta a formulat si o plangere penala pe numele comandantului."Eu, ca avocat, in numele familiei am formulat o plangere penala impotriva comandantului Detasamentului de Jandarmi Vatra Dornei, pentru doua infractiuni: infractiunea de sustragere sau de distrugere de probe ori de inscrisuri si favorizarea infractorului. (...) Ea, in seara respectiva, cand au venit cei de la Politie, a predat spray-ul din dotarea Jandarmeriei, nu cel folosit la interventie. (...) Ulterior, s-a deplasat procurorul militar si a ridicat si celalalt spray, ambele se afla la Parchetul Militar", a declarat Ioan Marocico.In iulie, victima ajunsese in stare grava la spital, in coma profunda, dupa ce a fost implicata intr-o altercatie cu jandarmii din oras . Barbatul si-a pierdut cunostinta dupa ce s-a opus incatusarii, iar jandarmii au folosit spray.Incidentul s-a petrecut in timpul unui spectacol de muzica populara, unde tatal unei fete de 12 ani a cerut ajutorul jandarmilor, reclamandu-l pe barbatul de 50 de ani ca a atins-o, indecent, pe fetita. Ulterior, barbatul imobilizat cu spray lacrimogen a murit la spital.Potrivit certificatului de deces, barbatul a murit din cauza insuficientei cardio-respiratorie acuta. In document, la cauze antecedente apareau insa si diagnosticele de peritonita generalizata si infarct enteromezenteric total. Acesta a fost doar raportul preliminar al medicilor legisti.