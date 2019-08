Suceava: Unul dintre jandarmi este cercetat pentru abuz, in cazul barbatului care a murit dupa ce i s-a dat cu spray in fata

Ziare.

com

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Iasi, cei care investigheaza interventia jandarmilor din parcul din Vatra Dornei, unde un barbat de 55 de ani a murit dupa ce a fost imobilizat cu spray lacrimogen, au dispus punerea in miscare a urmaririi penale fata de un angajat al IJJ Suceava.Intrebati care este stadiul cercetarilor in legatura cu incidentul din 19 iulie, procurorii Parchetului de pe langa tribunalul Militar Iasi au anuntat ca "s-a dispus punerea in miscare a urmaririi penale fata de un cadru activ din cadrul IJJ Suceava - Detasamentul 4 de Jandarmi Vatra Dornei cercetat sub aspectul savarsirii infactiunilor de purtare abuziva (...) si abuz in serviciu (...) . La data de 01.08.2019 s-a dispus luarea masurii controlului judiciar de catre procurorul militar de caz".Barbatul de 55 de ani a murit la Spitalul din Suceava, in urma unei insuficiente cardio-respiratorii acute, potrivit certificatului de deces emis de Institutul de Medicina Legala din Suceava. Barbatul ajunsese in stare grava la spital, in coma profunda, dupa ce a fost implicat, intr-o altercatie cu jandarmii. Barbatul si-a pierdut cunostinta dupa ce s-a opus incatusarii, iar jandarmii au folosit spray lacrimogen.Incidentul s-a petrecut in timpul unui spectacol de muzica populara, unde tatal unei fete de 12 ani a cerut ajutorul jandarmilor, reclamandu-l pe barbatul de 55 de ani ca a atins-o, indecent, pe fetita.