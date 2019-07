Tatal fetitei care ar fi fost pipaita de barbatul gazat de jandarmi: Nu pot decat sa le multumesc pentru interventie

Ziare.

com

Tatal copilei molestate a povestit cele intamplate. El opineaza ca jandarmii au actionat corespunzator avand in vedere natura situatiei: "Nu pot decat sa le multumesc".Incidentul s-a petrecut vineri, 19 iulie, la un festival de folclor pentru copii din Vatra Dornei Intreaga interventie a fost filmata de un cetatean si in imagini se poate observa ca interventia jandarmilor a fost de-a dreptul brutala."Noi () stateam la masa, la terasa. Stateam la o teresa care se afla la 20 de metri de scena.. M-am ridicat de la masa, am luat fetita.Intre terasa si scena era un echipaj al jandarmeriei. M-am dus la jandarmi si le-am spus cele intamplate. Am plecat cu domnii de la jandarmerie pentru a identifica persoana. Fetita mi-a aratat persoana.Atunci jandarmii au fugit dupa individ. Au reusit sa-l ajunga din urma. I-au spus sa se potoleasca, sa stea pe loc. Nu a vrut sa colaboreze. Dupa care jandarmii au incercat sa-l imobilizeze", a spus tatal fetei, intr-o declaratie pentru Adevarul Barbatul a adaugat ca fiica sa este extrem de afectata de cele intamplate. In noaptea de vineri spre sambata nu a dormit, "a stat cu ochii in tavan"."Nu trebuie sa asteptam sa se intample ceva grav cu copiii nostri ca sa actionam. Oricum trebuie sa-mi duc fata la psiholog", a adaugat tatal copilei.