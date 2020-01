Trei braconieri din Arges au fost prinsi dupa ce au fugit de jandarmi si s-au rasturnat cu masina

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, braconierii au fost depistati in timpul unei actiuni organizate, in noaptea de vineri spre sambata, in zona localitatii Stefan cel Mare, in sudul judetului.La actiunea de combatere a faptelor de braconaj comise cu caini din rasa ogar au participat politisti de la Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase, luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Arges si jandarmi."Astfel, in jurul orei 22:00 a fost observat in fondul cinegetic un autoturism in care se aflau mai multe persoane care, prin folosirea unui proiector si cu ajutorul cainilor, cautau vanat.La apropierea organelor de ordine, conducatorul autoturismului a fugit, fiind urmarit de jandarmii argeseni pana pe strada Calea Stefan cel Mare, unde conducatorul auto, un barbat de 29 de ani, din Mioveni, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat in afara partii carosabile", se arata in comunicat.Conform aceleiasi surse, trei dintre cele patru persoane aflate in autoturism au fost prinse."In urma testarii cu aparatul etilotest a conducatorului autoturismului, a rezultat o valoare mai mare decat limita de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cel in cauza a fost condus la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei", precizeaza IPJ Arges.Politistii au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de braconaj si conducere sub influenta bauturilor alcoolice, iar un caine a fost ridicat si lasat in custodie unui adapost pentru caini. Cei trei barbati, cu varste cuprinse intre 23 si 30 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Costesti cu propunere de luare a unei masuri preventive.Politistii reamintesc faptul ca practicarea vanatorii cu laturi, ogari sau metisi de ogari constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la sase luni la trei ani sau cu amenda.