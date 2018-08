Trei saptamani de la violentele din 10 august: Coordonatorii interventiei, recompensati cu functii in varful Jandarmeriei

Jandarmeria sta in 3 oameni?

Jandarmeria nu crede ca a pierdut increderea oamenilor pana cand nu i-o spune un sondaj

Ziare.

com

Unul dintre ei este chiar cel care acum este seful Jandarmeriei Romane,Sindile era prim-adjunctul in Jandarmeria Romana si pe 15 august a fost imputernicit sa ocupe urmatoarea treapta ierarhica, aceea de inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane. Imputernicirea e pentru o perioada de maximum sase luni."Colonelul Ionut Catalin Sindile are 40 de ani si este nascut in judetul Teleorman", informa Ministerul de Interne in momentul numirii.Acesta a fost prezent in Piata Victoriei in noaptea de 10 august.. Jandarmeria a precizat ca Sindila se afla acolo "in calitate de prim-adjunct al inspectorului general si sef al Statului Major al Jandarmeriei Romane", functiile detinute in acel moment.Apoi il avem pe. In 10 august, acesta era seful Jandarmeriei Romane, functie pe care o ocupa interimar. Mandatul lui Cocos expira si nu putea fi prelungit, aflandu-se deja la al doilea interimat de 6 luni. El daduse examen pentru a prelua integral sefia Jandarmeriei si il promovase, insa mai era nevoie de avizul CSAT pentru a fi numit in functie. Dupa violentele din 10 august si dosarul deschis de Parchetul General, Administratia Prezidentiala a transmis ca asteapta clarificarile anchetei inainte de a decide in legatura cu avizul.Astfel, cum interimatul lui Cucos expira, el a fost inlocuit cu fostul sau adjunct, Sindile. O saptamana si o zi mai tarziu, insa, aflam ca cei doi au facut doar o rocada, pentru ca ministrul de Interne Carmen Dan l-a pus pe Cucos prim-adjunct Dupa inca o saptamana, Ministerul de Interne avea sa informeze in legatura cu inca o promovare in functie a unuia dintre cei prezentati drept factori de decizie in seara de 10 august -Inca de la inceput, Carmen Dan l-a prezentat pe Cazan drept coordonatorul interventiei jandarmilor si chiar maiorul a declarat public in mai multe randuri ca isi asuma tot ce s-a intamplat atunci: "Nimeni nu a actionat fara ordinul meu".Hari Bucur-Marcu, Expert international in materia apararii nationale, a comentat in mediul online miscarea lui Carmen Dan: "Altfel nu putea, decat imputernicit. Pentru ca imputenicirea e la partid. Numirea e la presedinte. Si se mai si incalca statutul ofiterilor, cu un maior pe functie de general"."Promovarea in functie a maiorului care a comandat doi comandanti de brigada de jandarmi si alti patru comandanti de detasamente din provincie, in dispozitivul de represiune a demonstratiei anti-guvernamentale si anti-partid, prin ordin al ministrului de Interne, este doar inca o dovada ca Jandarmeria Romana este de fapt bratul inarmat al partidului de guvernamant. Si ca ii place sa fie asa. Chiar daca noua, publicului, nu ne place. Oricum nu ne intreaba nimeni si nici nu ne asculta nimeni, atunci cand ne spunem parerea neintrebati", a scris, pe pagina de Facebook, Hari Bucur-Marcu Aceste decizii ale Ministerului de Interne au lasat loc de multe interpretari si speculatii, principala intrebarile fiind simple:Am adresat aceste intrebari direct institutiei vizate - Jandarmeria. In ce-l priveste pe Cazan, purtatorul de cuvant al institutiei pe care acum o conduce, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Georgian Enache, ne-a dat un raspuns sec."In legatura cu imputernicirea domnului maior Cazan Laurentiu, daca imi dati o adresa, eu va trimit comunicatul pe care l-am dat presei privind oportunitatea acestei imputerniciri. Noi am dat un comunicat in care am explicat, zic eu, destul de clar", ne-a spus Enache.Documentul la care face referire fusese deja remis presei miercuri si in el se preciza doar ca decizia a fost luata pentru ca expira interimatul fostului director general, locotenent-colonelul Alin Mastan.Aceeasi exlicatie am primit-o si de la Jandarmeria Romana - expira interimatul. Intrebat daca este normal ca persoane sa fie promovate in functii in timpul unei anchete al carui obiect sunt, purtatorul de cuvant Marius Militaru a raspuns "Absolut!"."Sunt niste verificari ale Parchetului, Parchetul deocamdata nu s-a pronuntat asupra vinovatiei sau nevinovatiei niciunuia dintre cei implicati prin atributiile din planul de actiune. Neexistand niciun fel de decizie a Parchetului sau de rezultat al acestei verificari, bineinteles ca din punct de vedere al resurselor umane, al procedurilor si al ordinelor de ministru, lucrurile astea de imputernicire s-au desfasurat in deplina legalitate.Vorbim de institutia imputernicirii, care se poate face pe o perioada de un an de zile, cu reinnoire la 6 luni. Dupa 6 luni se face o evaluare si daca cel care a fost imputernicit merita si a demonstrat ca face fata...", a declarat pentruMarius Militaru.In fata faptului ca Administratia Prezidentiala a ales sa amane orice decizie pe aviz in cazul lui Cucos pana la lamurirea situatiei, dar apoi ministrul de Interne l-a numit prim-adjunct al Jandarmeriei, Militaru a spus ca atat timp cat nu e nicio problema din punct de vedere procedural, "nu e nicio problema"."Daca, ipotetic vorbind, ar fi existat din partea institutiilor abilitate ale statului o decizie comunicata public sau institutional, atunci intr-adevar nu s-ar fi putut face anumite proceduri de resurse umane, dar nu este cazul la momentul asta pentru ca din partea Parchetului si a institutiilor care verifica nu exista niciun fel de comunicare".In ce priveste increderea cetatenilor, cei pe care trebuie sa ii apere, Jandarmeria nu considera ca sunt motive de ingrijorare atat timp cat nu exista niciun sondaj oficial care sa indice probleme."Aveti elemente, ceva concret, puteti sa-mi spuneti vreun rezultat al vreunui sondaj? Asta ar fi un element, un indicator al increderii populatiei", a replicat Georgian Enache.Acelasi raspuns l-am primit si de la Marius Militaru: "Aveti la baza un sondaj sociologic, facut de un institut? Sunt foarte multe mesaje cu perceptie negativa, si foarte multe cu perceptie pozitiva, dar nu exista un barometru, imi dati o opinie care e pur subiectiva".Am intrebat atunci daca nu cumva a comandat Jandarmeria un astfel de sondaj, de vreme ce doar asa isi poate evalua situatia in care se afla. Rasunsul a fost "nu, ca nu avem posibilitatea" si "nu, institutia nu are fonduri pentru astfel de demersuri"."Poate ar fi fost necesar sa facem un astfel de demers. Din punctul meu de vedere consider ca dupa anumite crize in care... Ma rog, s-a facut mult tapaj pe aceasta interventie, pe tot ce a insemnat momentul, un astfel de sondaj inca n-ar avea relevanta, pentru ca exista un val de emotie propagat in spatiul public si s-ar putea sa fie oarecum denaturat.Dar e o perceptie a dvs. ca imaginea Jandarmeriei a scazut. In ultimul sondaj facut in 2016, de INSCOP mi se pare, Jandarmeria se situa la nivelul increderii populatiei pe locul 2, dupa armata", sustine Marius Militaru, care recunoaste ca totusi s-au intamplat multe din 2016 incoace."S-au intamplat foarte multe din 2016 in ambele sensuri, si pozitiv", a adaugat el, sustinand ca nu e prima astfel de situatie, la acest nivel, pentru institutie: "s-a mai intamplat, a mai fost, nu e corect sa facem o evaluare dupa perceptii pur subiective".