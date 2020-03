Un al doilea jandarm din Bucuresti a fost confirmat cu COVID-19

LIVE

Referitor la primul jandarm confirmat cu coronavirus, institutia a precizat ca, avand in vedere faptul ca in spatiul public au fost lansate acuzatii la adresa sa, a informat unitatea de parchet competenta, pentru lamurirea tuturor aspectelor.Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a fost informata, joi, ca un al doilea angajat al institutiei a fost confirmat pozitiv cu COVID-19."In urma verificarilor efectuate, jandarmul respectiv a contactat virusul in cadrul familial, de la o ruda", a transmis Jandarmeria Bucuresti.Conform sursei citate, inca de la momentul in care jandarmul a fost considerat suspect de contactarea virusului, s-au dispus toate masurile necesare pentru prevenirea raspandirii.Acesta a raportat imediat iar la nivelul unitatii au fost luate, de urgenta, toate masurile necesare referitoare la izolarea lui si a celor cu care a intrat in contact, conform procedurii anchetei epidemiologice."Referitor la primul caz al unui angajat al DGJMB confirmat pozitiv, precizam ca subofiterul a raportat cu celeritate posibila contactare a virusului, inca din primul moment in care a luat cunostinta de acest lucru. Avand in vedere faptul ca in spatiul public au fost lansate acuzatii la adresa sa, conducerea institutiei a decis sa informeze unitatea de parchet competenta, pentru lamurirea tuturor aspectelor", a anuntat Jandarmeria Bucuresti.