Un barbat a intrat in coma dupa interventia brutala a jandarmilor. I-au dat inclusiv cu spray lacrimogen direct in fata (Video)

Incidentul s-a petrecut vineri seara in Vatra Dornei, in timpul unui spectacol de muzica populara. Barbatul a fost reclamat ca ar fi atins indecent o fata de 12 ani. Jandarmii au fost sesizati si au vrut sa-l indeparteze pe barbat din zona scenei, insa sustin ca acesta s-ar fi opus incatusarii."Echipajul de jandarmerie s-a deplasat in zona indicata, a identificat persoana in cauza si i-a solicitat acesteia sa se deplaseze in afara zonei de spectacol, in vederea stabilirii identitatii. Barbatul, in varsta de aproximativ 50 de ani, din municipiul Vatra Dornei, a devenit recalcitrant si agresiv, jandarmii fiind nevoiti sa foloseasca materialele de interventie din dotare.La scurt timp, barbatul si-a pierdut cunostinta, iar jandarmii au solicitat imediat echipajul medical pentru acordarea primului ajutor. Barbatul a fost stabilizat si transportat la spitalul din localitate", se arata intr-un comunicat transmis presei de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava, citat de Monitorul de Suceava Intreaga interventie a fost, insa, filmata de un cetatean, si in imagini se poate observa ca interventia jandarmilor a fost de-a dreptul brutala. Doi jandarmi l-au pus la pamant si s-au asezat pe el. Unul dintre el poate fi vazut cum il apasa si il strange in zona gatului, in timp ce barbatul se zbate.Barbatul nu tine mainile sub el, asa cum au sustinut jandarmii, ci incearca sa se ridice in ele de la pamant sau si le tine pe cap, moment in care jandarmii ar fi putut cu usurinta sa i le puna la spate si sa-l incatuseze.Dupa cateva minute intervine si o femeie jandarm. Ea sta intai putin langa colegii ei, uitandu-se din cand in cand spre telefonul care o filma. In cele din urma scoate sprayul lacrimogen din buzunar si ii pulverizeaza barbatului direct in fata, de la doar cativa centimetri.In scurt timp, barbatul inceteaza sa se mai miste, insa jandarmii nu se ridica de pe el imediat. Desi se vede clar ca barbatul nu mai e constient, jandarmii ii pun mainile la spate si il incatuseaza. Mai trece putin timp pana il intorc cu fata in sus si observa ca si-a pierdut cunostinta.Ii desfac catusele, insa in loc sa cheme ambulanta, ii dau palme si incep sa-l tarasca spre duba.Medicii de la Spitalul din Vatra Dornei suspecteaza ca barbatul a suferit un infarct si au cerut sa fie transferat cu un echipaj al Ambulantei la Spitalul din Suceava.In acest caz, Inspectoratul de Politie Suceava a deschis o ancheta, verificari fiind efectuate si de conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava.