Un caine jandarm a fost trecut in rezerva dupa 10 ani de activitate (Video)

Ziare.

com

"Oricat ai fi de rece si calculat, pentru ca asa iti cere fisa postului, pentru ca ai nevoie de toata puterea si stapanirea de sine in indeplinirea misiunilor, ca doar esti jandarm, nimic din toate astea, nici macar antrenamentele, nu te pregatesc pentru momentul in care trebuie sa iei hamul jos pentru ultima oara de pe cel care timp de mai bine de 10 ani te-a intampinat in fiecare dimineata cu un salut de bucurie, cu un latrat.Azi, cainele Mol isi incheie cariera, dar nu se desparte de prietenul, partenerul si dresorul lui, plutonier major Maxim George", se arata intr-un comunicat de presa al IJJ Harghita.Cainele Mol, un ciobanesc german, a ajuns la varsta de 10 ani si 8 luni, dar avea doar 9 luni cand s-a intalnit cu instructorul sau si apoi au plecat impreuna la Centrul Chinologic "Dr. Aurel Greblea" din Sibiu, unde au parcurs impreuna drumul dresajului, specialitatea interventie-patrulare."Din motive pe care oricum nu le-ar intelege decat cei care au crescut in viata lor un caine si dincolo de ele, pentru ca au fost mai mult decat prieteni, au fost camarazi, colegul nostru a luat decizia ca Mol sa-si petreaca pensia alaturi de el. Iar pentru asta, merita aprecierea noastra", mai precizeaza sursa citata.La finalul carierei, Mol a beneficiat de o ceremonie de despartire si a primit, pe langa imbratisarile fostilor sai ingrijitori, onorul si o scurta defilare din partea colegilor lui mai tineri.Prietenul cel mai bun al lui Mol, plutonierul major Maxim George, s-a intors in anul 2002 la IJJ Harghita, unitatea unde si-a executat stagiul militar in perioada 2000-2001 si pe parcursul cariere sale de 20 ani a "lucrat" impreuna cu trei caini, toti beneficiind la finalul carierei lor de grija sa.In prezent, IJJ Harghita are in dotare doi caini, Pera si Siz, unul antrenat pentru interventie-patrulare, iar celalalt pentru cautare-salvare.