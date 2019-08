Un fost sef din Jandarmerie, amendat pentru ca ar fi apelat abuziv 112: A reclamat ca s-a ratacit pentru a testa viteza de reactie

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Satu Mare, Paula Gabor, a declarat, sambata, corespondentului Mediafax ca un barbat a sunat la 112 si a sesizat ca s-a pierdut intr-o padure, dar s-a constatat ca acest lucru nu era real."O persoana a apelat numarul unic de urgenta 112, spunand ca s-ar fi pierdut intr-o padure de langa municipiul Satu Mare, iar in urma verificarilor intreprinse s-a constatat ca acest fapt nu era real, nu se pierduse de fapt. In acest caz a fost aplicata o amenda de 500 de lei pentru apelare abuziva a numarului 112", a spus Gabor.La randul sau, purtatorul de cuvant al ISU Satu Mare, Adriana Pop, a declarat ca barbatul a fost localizat rapid in urma apelului, iar un echipaj al ISU, cu echipament medical de prim ajutor, a pornit in cautarea sa."Cand l-au gasit, acesta le-a spus ca a fost vorba despre un test", a spus Pop.Surse judiciare au declarat, sambata, corespondentului Mediafax, ca persoana amendata de politisti este fostul sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Satu Mare, Gheorghe Avram, care s-a pensionat in iunie 2014.Acesta a fost comandant al unitatii respective de jandarmi din mai 2005.