Un jandarm clujean a fost decorat de Armata SUA pentru activitatea sa din Afganistan

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Cluj, maiorul Cosmin Covaciu din cadrul IJJ Cluj a fost recompensat recent de Armata Statelor Unite ale Americii cu "Meritorius Service Medal", aceasta fiind cea mai inalta distinctie militara americana acordata trupelor aliate. Distinctia i-a fost inmanata in cadrul activitatii de evaluare a Jandarmeriei Romane, pentru anul 2019.Cu aceeasi ocazie, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , i-a inmanat jandarmului clujean "Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne, cu insemn de razboi".Aflat la a doua sa misiune internationala, maiorul Cosmin Covaciu a participat in perioada februarie-septembrie 2019 la misiunea NATO Resolute Support, in teatrul de operatii Afganistan."In calitate de consilier al instructorilor implicati in pregatirea politiei afgane, ofiterul s-a facut remarcat prin capacitatea deosebita de rezolvare a problemelor, prin initiativa si daruire, actiunile sale contribuind la procesul de infaptuire a pacii in zona", se arata in comunicat.Din anul 2016, maiorul Cosmin Covaciu este comandantul Detasamentului de Jandarmi Gherla-Dej.