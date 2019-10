Un jandarm din Botosani a fost impuscat accidental de un coleg

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani, Dan Izotov, a declarat, pentru News.ro, ca joi dupa-amiaza, pe timpul executarii unei sedinte de tragere de pregatire, in poligonul Botosani, un subofiter a fost ranit accidental de catre un alt coleg, pe aliniamentul de tragere."In urma incidentului, subofiterul a fost ranit in zona picioarelor si a fost transportat la Spitalul Mavromatti pentru ingrijiri medicale de specialitate", a declarat purtatorul de cuvant al IJJ Botosani.Jandarmul ranit are 42 de ani.Incidentul si imprejurarile in care acesta s-a produs vor face obiectul unor verificari ale Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Iasi.