Un jandarm din Bucuresti a fost infectat cu coronavirus

Jandarmeria Bucuresti a anuntat, joi, ca jandarmul respectiv a contractat virusul in cadrul familial, de la o ruda."Acesta a raportat imediat, iar la nivelul unitatii, au fost luate, de urgenta, toate masurile necesare referitoare la izolarea atat a jandarmului in cauza, cat si a celor cu care a intrat in contact, conform procedurii anchetei epidemiologice, inca din faza in care era doar suspect", a transmis Jandarmeria Bucuresti.