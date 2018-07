Un jandarm din Iasi a fost condamnat la inchisoare pentru ca nu a mai vrut sa mearga la munca

Ziare.

Barbatul in cauza s-a angajat in 2013 in Jandarmeria Pascani.Dar, la un moment dat, a refuzat sa se mai prezinta la munca.Astfel, a ajuns la judecata in Tribunalul Militar, pentru insubordonare, o infractiune specifica militarilor, potrivit Ziarul de Iasi Potrivit motivarii primei instante, el ar fi comis faptele la finele anului 2016. La acel moment, lucra in Grupa de Supraveghere si Interventie Pascani, fiind planificat sa intre de serviciu in perioada 19 - 26 decembrie 2016.Totusi, in zilele respective, el nu s-a prezentat la munca si nici nu si-a instiintat superiorii de acest lucru. Motivul invocat a fost oboseala cauzata de orele suplimentare.Judecatorii au descoperit insa ca jandarmul nu a intocmit un raport referitor la presupusa munca in afara programului. De asemenea, comandantul acestuia a precizat ca a vorbit de trei ori cu acesta, cerandu-i sa vina la munca.Astfel, judecatorii militari din Iasi l-au condamnat, in prima instanta , la doi ani de inchisoare cu suspendare, plus munca in folosul comunitatii.Barbatul, de 47 de ani, trecut in rezerva intre timp, a formulat apel la aceasta decizie.